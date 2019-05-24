Нового премьер-министра Великобритании выберут до середины июля

Консервативная партия Великобритании выберет нового лидера и премьер-министра до середины июля.

«Мы глубоко осознаем, что консерваторы выбирают не только человека, который может стать новым лидером нашей партии, но и следующего премьер-министра Соединенного Королевства. Это торжественная ответственность, особенно в такое важное время для нашей нации», — приводит The Guardian выдержку из совместного заявления председателя партии Брэндона Льюиса, а также заместителей председателя Комитета 1922 года Шерила Гиллана и Чарльза Уолкера.

Выдвижение кандидатур должно завершиться к концу июня.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку. Мэй покинет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра 7 июня.