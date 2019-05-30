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Омбудсмен Кузнецова прокомментировала сложившуюся ситуацию в детдомах

07:22, 30.05.2019
Омбудсмен Кузнецова прокомментировала сложившуюся ситуацию в детдомах
Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что ситуация, которая сложилась в России с детскими домами, недопустима, сообщает «Коммерсантъ».

— Мы считаем, что принципиально важно заняться реформированием этих учреждений, раскрыть потенциал каждого ребенка, который находится в стенах детского дома-интерната, — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что зачастую приходится сталкиваться с абсолютно тяжелейшими ситуациями, когда дети находятся в запущенном состоянии.

Напомним, ранее детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала ситуацию с разными проходными баллами в пермской гимназии для мальчиков и девочек.

ОбществоИнфраструктура
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