Омбудсмен Кузнецова прокомментировала сложившуюся ситуацию в детдомах

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что ситуация, которая сложилась в России с детскими домами, недопустима, сообщает «Коммерсантъ».



— Мы считаем, что принципиально важно заняться реформированием этих учреждений, раскрыть потенциал каждого ребенка, который находится в стенах детского дома-интерната, — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что зачастую приходится сталкиваться с абсолютно тяжелейшими ситуациями, когда дети находятся в запущенном состоянии.

Напомним, ранее детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала ситуацию с разными проходными баллами в пермской гимназии для мальчиков и девочек.

