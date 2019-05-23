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Детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала ситуацию с проходными баллами в пермской гимназии

18:39, 23.05.2019
Детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала ситуацию с проходными баллами в пермской гимназии
Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова называет ситуацию, которая возникла в пермской гимназии №4 с разными проходными баллами для мальчиков и девочек, абсурдной, сообщает «РИА Новости».

— Ситуация абсурдная — непонятно, на какие документы, нормативные акты и иные правовые нормы опиралось руководство учебного заведения, распределяя проходной балл в зависимости от пола ребенка, — заявила Кузнецова.

Она заметила, что следуя подобной логике, «можно предпочесть, например, голубоглазых кареглазым или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению». Кузнецова подчеркнула, что любые дискриминирующие признаки недопустимы и должны быть устранены.

Напомним, в пермской гимназии №4 было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

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