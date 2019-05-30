Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данное право получили члены семьи, а также законные представители пациента. В будущем планируется доработать порядок организации посещения пациента.

Стоит отметить, что Путин дал поручение обеспечить доступ родственников больных в реанимацию в 2016 году.

Напомним, 3 года назад Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан законопроект, который в прошлом году поддержало правительство. Ранее Госдума РФ приняла закон в третьем чтении.