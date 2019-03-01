Счетная палата считает, что особые экономические зоны неэффективны в развитии экспорта

Особые экономические зоны показали свою неэффективность в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Такой вывод сделала Счетная палата по итогам анализа потока ввозимых и вывозимых товаров резидентами ОЭЗ. Письма, в которых отражена позиция, что выбранные инструменты для стимулирования экспорта из ОЭЗ неэффективны, будут направлены в федеральную таможенную службу и правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что перед Росреестром стояла задача внедрить информационную систему ведения госреестра недвижимости к августу 2018 года, но ведомство с задачей не справилось, считают в Счетной палате. Стоимость разработки программы к моменту проверки Счетной палаты составила 1,9 млрд рублей. Предполагалось, что единая информационная система заменит восемь старых программных комплексов, с которыми раньше работал Росреестр. Счетная палата обнаружила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта.



