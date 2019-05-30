В России обяжут регистрировать беспилотники

Премьер-министр РФ подписал постановление об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Документ разработало Министерство транспорта России.

Постановление вступит в силу осенью этого года. После этого владельцы беспилотников будут обязаны предоставлять информацию в Росавиацию в течение десяти дней после покупки, пишут «Известия».

Санкции за отказ от внесения БПЛА в реестр не уточняются. Но по действующему законодательству за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства, что относится и к дронам, предусмотрено наложение административного штрафа — от 2 до 300 тыс. рублей. Для юрлиц также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отмечается, что обязательная регистрация БПЛА не будет распространяться на временно ввозимые иностранными гражданами на территорию России аппараты для участия в соревнованиях.

Напомним, в 2018 году в России розничный рынок беспилотных летательных аппаратов прибавил на 70% в штуках и на 53% в деньгах.