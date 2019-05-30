США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Представитель Госдепартамента США Морган Оргатус заявила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями.

Также, как пишет РБК со ссылкой на ее слова, Россия якобы в течение нескольких лет испытывала и развертывала оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сегодня глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.



Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по договору о сокращении наступательных вооружений. Кроме того, по словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства сообщил о готовности к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями.