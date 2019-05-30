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США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

00:29, 30.05.2019
США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
Фото: mil.ru

Представитель Госдепартамента США Морган Оргатус заявила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями.

Также, как пишет РБК со ссылкой на ее слова, Россия якобы в течение нескольких лет испытывала и развертывала оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сегодня глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по договору о сокращении наступательных вооружений. Кроме того, по словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства сообщил о готовности к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями.

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