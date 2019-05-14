В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Помпео

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майкла Помпео. Встреча продлилась более полутора часов.

Как сообщает РБК со ссылкой на слова помощника президента Юрия Ушакова, на встрече Путин сообщил о готовности России вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями. В этот список входят вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Напомним, Путин на встрече с Помпео заявил о намерении восстановить полноформатные отношения с США в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом.