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В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Помпео

23:30, 14.05.2019
В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Помпео
Фото: kremlin.ru

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майкла Помпео. Встреча продлилась более полутора часов.

Как сообщает РБК со ссылкой на слова помощника президента Юрия Ушакова, на встрече Путин сообщил о готовности России вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями. В этот список входят вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, Путин на встрече с Помпео заявил о намерении восстановить полноформатные отношения с США в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом.

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