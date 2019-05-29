Трамп примет решение о продлении договора СНВ не раньше 2020 года

Президент США Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений не раньше следующего года. Об этом заявил специальный помощник президента США Тим Моррисон.



«Думаю, новый СНВ — это вопрос, решение по которому президент примет в какой-то момент в следующем году», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по договору о сокращении наступательных вооружений. Кроме того, по словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства сообщил о готовности к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями.

