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Трамп примет решение о продлении договора СНВ не раньше 2020 года

18:49, 29.05.2019
Трамп примет решение о продлении договора СНВ не раньше 2020 года
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений не раньше следующего года. Об этом заявил специальный помощник президента США Тим Моррисон.

«Думаю, новый СНВ — это вопрос, решение по которому президент примет в какой-то момент в следующем году», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по договору о сокращении наступательных вооружений. Кроме того, по словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства сообщил о готовности к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями.

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