ЛДПР предложит понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

ЛДПР предложит понизить возраст уголовной ответственности в России с 14 до 12 лет.



Отмечается, что в последнее время участились случаи проявления подростковой жестокости.

«Причем возраст хулиганов неуклонно снижается, молодые ребята теперь образованные и, зная о своей безнаказанности, порой идут на самые жестокие преступления, вплоть до убийств», — говорится в сообщении пресс-службы партии.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия выйдет с предложением понизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет, передает "РИА Новости".



Ранее в Госдуме РФ предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года.