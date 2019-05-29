Зеленский внес в Раду законопроект по импичменту
Администрация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте.
По словам представителя главы государства в парламенте Руслана Стефанчука, аналога инициативы Зеленского в Раде нет.
«Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда», — цитирует его ТАСС.
Стоит отметить, что Зеленский обещал принять закон об импичменте президента еще до своего избрания.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский не станет реагировать на петицию об отставке.ОбществоВласть
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