Зеленский внес в Раду законопроект по импичменту

Администрация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте.

По словам представителя главы государства в парламенте Руслана Стефанчука, аналога инициативы Зеленского в Раде нет.

«Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда», — цитирует его ТАСС.

Стоит отметить, что Зеленский обещал принять закон об импичменте президента еще до своего избрания.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский не станет реагировать на петицию об отставке.