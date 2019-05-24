Зеленский не станет реагировать на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на петицию об отставке, сообщает ТАСС.

Это дал понять глава администрации президента Андрей Богдан во время одного из телешоу.



— Мы расцениваем эту петицию как шутку, может, даже смешную шутку. Такие петиции не являются основанием для реагирования, — считает Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала нужное количество голосов — 25 тысяч. Таким образом, украинскому лидеру придется ее рассмотреть, пишет RNS.

Петицию разместил 22 мая Максим Безрук. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы приписывает воле народа собственные пожелания.

