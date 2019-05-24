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Зеленский не станет реагировать на петицию об отставке

00:53, 24.05.2019
Зеленский не станет реагировать на петицию об отставке
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на петицию об отставке, сообщает ТАСС.

Это дал понять глава администрации президента Андрей Богдан во время одного из телешоу.

— Мы расцениваем эту петицию как шутку, может, даже смешную шутку. Такие петиции не являются основанием для реагирования, — считает Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала нужное количество голосов — 25 тысяч. Таким образом, украинскому лидеру придется ее рассмотреть, пишет RNS.

Петицию разместил 22 мая Максим Безрук. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы приписывает воле народа собственные пожелания.

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