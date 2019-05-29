Новости общества

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокуратура РФ подтвердила закрытие ряда сайтов за оскорбление власти

14:49, 29.05.2019
Генпрокуратура РФ подтвердила закрытие ряда сайтов за оскорбление власти
Фото: kremlin.ru

Генеральная прокуратура России продолжает работу над внесудебной блокировкой в Сети ресурсов, где содержится клевета и неуважение к органам власти. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

По его словам, в надзорном органе уже определены лица, ответственные за подготовку обращений в Роскомнадзор с требованием по ограничению доступа к подобным сайтам.

В качестве примера Чайка привел случай в Ярославле, где прокурором была инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, «выражающей явное неуважение к президенту РФ». В результате нарушитель был привлечен к административной ответственности, доступ к ресурсу был заблокирован, передает ТАСС.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что «практика формируется».

Напомним, ранее россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров