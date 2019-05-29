Генпрокуратура РФ подтвердила закрытие ряда сайтов за оскорбление власти

Генеральная прокуратура России продолжает работу над внесудебной блокировкой в Сети ресурсов, где содержится клевета и неуважение к органам власти. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

По его словам, в надзорном органе уже определены лица, ответственные за подготовку обращений в Роскомнадзор с требованием по ограничению доступа к подобным сайтам.

В качестве примера Чайка привел случай в Ярославле, где прокурором была инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, «выражающей явное неуважение к президенту РФ». В результате нарушитель был привлечен к административной ответственности, доступ к ресурсу был заблокирован, передает ТАСС.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что «практика формируется».

Напомним, ранее россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти.