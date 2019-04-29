Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Житель города Малая Вишера Новгородской области, первым в России оштрафованный по новой статье КоАП за оскорбление власти, обжаловал решение Чудовского районного суда. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.



По его словам, обвиняемый считает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Защита полагает, что действия мужчины не носили хулиганский характер, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес.



Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина. За это суд назначил Картыжеву штраф в 30 тысяч рублей.

