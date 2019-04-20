«Реал Мадрид» заключит новый контракт с Adidas на 1,6 млрд евро

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» заключит новый контракт с производителем спортивной экипировки Adidas.

Cоглашение оценивается в 1,6 млрд евро. По условиям контракта, «Реал» ежегодно будет получать как минимум 120 млн евро с бонусными выплатами, включая победы в различных турнирах.

Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба, пишет испанское издание Marca.

Сделка может стать самой выгодной среди клиентов бренда спортивной одежды. Подписание будет в ближайшее время.

Напомним, ранее «Реал» официально объявил о возвращении Зидана.