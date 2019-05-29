В Уфе на крыше жилого дома обнаружили реактивный пехотный огнемет «Шмель»

В микрорайоне Уфы Затон на крыше одного из жилых домов был обнаружен предмет, похожий на гранатомет, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На место оперативно выехали специалисты, которые пояснили, что найденный объект — реактивный пехотный огнемет «Шмель». Оружие изъято, сейчас с ним работают эксперты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов. Женщина объяснила, что патроны принадлежали ее супругу, который умер в 2017 году. У пенсионерки были изъяты две деревянные коробки, в которых находилось 18 900 патронов.

