Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

Фото: МВД по Удмуртии

В дежурную часть полиции Глазова обратилась 68-летняя жительница города с заявлением о добровольной сдаче патронов, сообщает МВД по Удмуртии.

Женщина объяснила, что патроны принадлежали ее супругу, который умер в 2017 году. У пенсионерки были изъяты две деревянные коробки, в которых находилось 18 900 патронов. Установлено, что изъятые патроны промышленного изготовления, являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.

Напомним, ранее сотрудники полиции в Башкирии задержали 68-летнего пенсионера, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и пороха.

Установлено, что в одном из домов села Узянбаш Белорецкого района мужчина хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов. У него было изъяты три ружья, винтовка Мосина и около 200 патронов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

