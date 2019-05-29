Актер, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», проходит лечение из-за алкоголя и стресса

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харрингтон лечится в элитной клинике из-за проблем с алкоголем и стресса, сообщает «Интерфакс».

В прошлом месяце актер сам обратился за помощью, после чего его госпитализировали. Причиной такого состояния могло стать завершение сериала.

Напомним, ранее The Washington Post подсчитала, что за восемь сезонов сериала «Игра престолов» погибли 6 887 персонажей.

Среди погибших — люди, животные и вихты — умершие, которых потом оживили белые ходоки.