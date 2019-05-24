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The Washington Post подсчитала, сколько персонажей погибло в «Игре престолов»

01:30, 24.05.2019
The Washington Post подсчитала, сколько персонажей погибло в «Игре престолов»
Фото: скриншот видео

В сериале «Игра престолов» за восемь сезонов погибли 6 887 персонажей, сообщает The Washington Post.

Среди погибших — люди, животные и вихты — умершие, которых потом оживили белые ходоки. В первом сезоне было 59 смертей, во втором — 130, в шестом — 540, а в заключительном восьмом — 4 548. Больше всего смертей пришлось на дракона Дрогона, он сжег 1 426 персонажей. Самым смертоносным оказался родовой замок Старков Винтерфелл, там погибли 3 709 персонажей.

Напомним, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин не уверен, что две последних книги серии повторят сюжет финала сериала «Игра престолов», сообщает «РИА Новости».

— Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет, — прояснил Мартин.

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