The Washington Post подсчитала, сколько персонажей погибло в «Игре престолов»

Фото: скриншот видео

В сериале «Игра престолов» за восемь сезонов погибли 6 887 персонажей, сообщает The Washington Post.

Среди погибших — люди, животные и вихты — умершие, которых потом оживили белые ходоки. В первом сезоне было 59 смертей, во втором — 130, в шестом — 540, а в заключительном восьмом — 4 548. Больше всего смертей пришлось на дракона Дрогона, он сжег 1 426 персонажей. Самым смертоносным оказался родовой замок Старков Винтерфелл, там погибли 3 709 персонажей.

Напомним, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин не уверен, что две последних книги серии повторят сюжет финала сериала «Игра престолов», сообщает «РИА Новости».



— Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет, — прояснил Мартин.

