ЦБ предложил сократить срок хранения кредитных историй

Центробанк подготовил предложение по сокращению срока хранения кредитных историй. Регулятор считает, что их можно аннулировать через 7, а не через 10 лет.

«По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на письмо ЦБ в Госдуму.

Письмо регулятора было направлено в Госдуму как ответ на законодательную инициативу парламента Северной Осетии о сокращении сроков хранения данных БКИ до 3 лет. В Центробанке считают, что ниже 7 лет эту планку опускать нельзя, поскольку от такой инициативы снизится качество моделей оценки кредитных рисков.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования. Она объяснила свою позицию возможным ростом нелегального рынка кредитования.

