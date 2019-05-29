В СКР РБ объявили о завершении расследования дела в отношении директора школы стерлитамакского «колумбайнера»

Следком направил в суд уголовное дело в отношении директора школы №1 города Стерлитамак, в которой весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя. Она обвиняется в халатности.

Как утверждает пресс-служба башкортостанского управления СКР, незадолго до нападения директор другой школы сообщила обвиняемой о заявлениях неизвестного интернет-пользователя по поводу планов напасть на школу.

Директор школы №1 выяснила, кто написал эти обещания, но не стала заявлять о нем в полицию, а самостоятельно провела беседу.

«Однако директор школы, проявив преступное легкомыслие, проигнорировала полученную информацию и не сообщила в полицию об антиобщественных действиях ученика», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по РБ.

Напомним, что уголовное дело самого «колумбайнера» было завершено в марте. Суд направил его на принудительное психиатрическое лечение.

18 апреля прошлого года ученик школы №1 в Стерлитамаке напал на одноклассников с ножом, после чего поджег класс с помощью бензина. Пострадали четверо, включая нападавшего. Они были госпитализированы.

