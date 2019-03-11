Следком заявил об окончании расследования дела стерлитамакского «колумбайнера»

В СКР сообщили о завершении расследования дела о нападении школьника на одноклассников в школе Стерлитамака.

Он обвиняется в покушении на убийство нескольких человек и поджоге.

«Как установлено следствием, в апреле 2018 года 17-летний ученик одной из школ города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом нанес несколько ранений одной ученице, причинив ей тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении Следственного управления СКР по РБ.

В ведомстве указывают на сложность расследования «в связи с производством большого количества следственных действий с участием несовершеннолетних». Также потребовались сложные экспертные исследования из различных областей науки.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера будет направлено в суд.

Напомним, 18 апреля прошлого года ученик школы №1 в Стерлитамаке напал на одноклассников с ножом. В результате ранения получила учительница информатики и одна из школьниц. После этого школьник решил поджечь класс, для чего использовал принесенный с собой бензин. Спасаясь от пожара, одна из девочек выпрыгнула из окна, в результате чего также получила травмы. Сам 17-летний школьник попытался перерезать себе горло. Все четверо пострадавших были госпитализированы.