В России упростят прием на службу по контракту в Росгвардию

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий прием на службу по контракту в Росгвардию для граждан, имеющих специальные звания полиции.

Согласно документу, таким образом в войска национальной гвардии можно будет попасть без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования и ряда других требований.

Уточняется, что по решению главы государства станет возможным «перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований», передает ТАСС.

Закон также регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий.

Напомним, ранее Росгвардия приступила к перевооружению на автоматы Калашникова новой серии.