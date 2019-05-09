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Росгвардия приступила к перевооружению на автоматы Калашникова новой серии

19:42, 09.05.2019
Росгвардия приступила к перевооружению на автоматы Калашникова новой серии
Фото: kalashnikov.media

Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200.

Первые образцы автоматов АК-200 и укороченной версии АК-205 калибра 5,45 мм уже поступили в первые подразделения. Военные приступили к эксплуатации оружия.

Автоматы Калашникова нового поколения отличаются значительно более высокой точностью и возможностью установки современных стрелковых приспособлений, а также повышенной эргономикой, передает ТАСС.

Отмечается, что автоматы двухсотой серии предназначены для замены автоматов семейства АК-100.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

ПромышленностьОПК
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