Росгвардия приступила к перевооружению на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200.
Первые образцы автоматов АК-200 и укороченной версии АК-205 калибра 5,45 мм уже поступили в первые подразделения. Военные приступили к эксплуатации оружия.
Автоматы Калашникова нового поколения отличаются значительно более высокой точностью и возможностью установки современных стрелковых приспособлений, а также повышенной эргономикой, передает ТАСС.
Отмечается, что автоматы двухсотой серии предназначены для замены автоматов семейства АК-100.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл».ПромышленностьОПК
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