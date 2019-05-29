В Британии составили ежегодный рейтинг самых ненадежных автомобилей

Британское издание союза потребителей What Car? составило рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей. Его возглавил BMW 1-series.

Исследование проводилось в форме опроса автомобилистов, пишут «Известия». В нем приняли участие более 18 тысяч человек. Владельцев 4—10-летних автомобилей просили оценить надежность своих машин, назвать типы проблем и поломок, с которыми они сталкивались.

Среди самых ненадежных авто лидером стал BMW 1-series первого поколения (2004—2011 годы). На втором месте оказался Ford Kuga первого поколения (2008—2012 годов). Замыкает тройку кроссовер Nissan Qashqai первого поколения (2007—2013 годов). В топ-5 также вошли Vauxhall Astra (Opel Astra) и Vauxhall Insignia (Opel Insignia).

Напомним, что самой надежной машиной владельцы назвали хетчбэк Toyota Yaris третьего поколения (выпускается с 2011 года). Этот рейтинг уже публиковался в СМИ.