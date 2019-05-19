Британские эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей

Британское издание What Car составило рейтинг надежных подержанных автомобилей. Список был основан на базе данных журнала, а также опросов более 18 тысяч владельцев машин.

Согласно исследованию, на первом месте оказался японский автомобиль Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,1%. Владельцы отметили «безотказность и минимум поломок».

На втором месте идет гибрид Lexus CT 200h (98,8%). Тройку замыкает Audi Q3 выпуска 2011—2018 годов (96,5%).

Напомним, ранее эксперты назвали самые распространенные автомобили со скрученным пробегом.