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Британские эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей

18:17, 19.05.2019
Британские эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей
Фото: pixabay.com

Британское издание What Car составило рейтинг надежных подержанных автомобилей. Список был основан на базе данных журнала, а также опросов более 18 тысяч владельцев машин.

Согласно исследованию, на первом месте оказался японский автомобиль Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,1%. Владельцы отметили «безотказность и минимум поломок».

На втором месте идет гибрид Lexus CT 200h (98,8%). Тройку замыкает Audi Q3 выпуска 2011—2018 годов (96,5%).

Напомним, ранее эксперты назвали самые распространенные автомобили со скрученным пробегом.

ОбществоБизнесТранспорт
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