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Эксперты назвали самые фотографируемые места в мире

00:33, 29.05.2019
Эксперты назвали самые фотографируемые места в мире
Фото: pixabay.com

18% российских путешественников назвали Эйфелеву башню достопримечательностью, которую фотографируют чаще всего. Это следует из опроса Skyscanner.

Второе место занял турецкий регион Каппадокия — 15%. Тройку замыкает римский Колизей (13%).

Далее идут Красная площадь в Москве (12%), Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%), небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и бухта Халонг во Вьетнаме (по 8%), Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге (по 4%), передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что треть россиян — 29% — в течение последнего годастали экономить на путешествиях.

Общество
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