Опрос: треть россиян стали экономить на путешествиях

Каждый третий житель (29%) России заявил, что в течение последнего года сократил свои траты на путешествия. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно опросу, 17% респондентов отметили, что они ни на чем не экономят. 24% граждан сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Расходы на одежду и обувь сократили 23% россиян.

На развлечения экономят 22% опрошенных, на деликатесы — 20%, на алкоголь и сигареты — 13%, на рестораны — до 15%, на косметику — до 8%, передает «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что в целом россияне стали активнее экономить во всех сферах жизни по сравнению с прошлыми годами.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи человек старше 19 лет во всех федеральных округах России.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы к крупным покупкам и кредитам.