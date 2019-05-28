Путин прибыл в Нур-Султан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где 29 мая примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе заседания планируется подписать проект Совместного заявления глав государств — участников Союза. Также будут утверждены основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019—2020 годы, ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике, сообщает пресс-служба Кремля.



Кроме того, у Владимира Путина запланирована встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которая может состояться вечером 28 мая, передает «РИА Новости».



В начале апреля Владимир Путин проводил встречу с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой отметил вклад политика в развитие российско-казастанских отношений.

