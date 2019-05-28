В Новочебоксарске возбудили дело после нападения на сотрудника скорой помощи

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по факту избиения санитара скорой медицинской помощи в Новочебоксарске.

По версии следствия, 26 мая, около 18.30, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома №14 по улице Советской. Там подозреваемый из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и несколько раз ударил его кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Дело возбудили по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений», говорится в сообщении регионального СК.



Напомним, накануне в Новочебоксарске четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи. Нападавшими оказались ранее судимые жители Новочебоксарска в возрасте от 18 до 26 лет. Их задержали и составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».