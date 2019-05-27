В Новочебоксарске задержали четырех мужчин, напавших на бригаду скорой помощи

В Новочебоксарске четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел 26 мая, сообщение о нем поступило в МВД в 18.29. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников и доставили их в отдел. Нападавшими оказались ранее судимые жители Новочебоксарска в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», передает пресс-служба МВД РФ.

По факту нападения проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее сообщалось, что в Саратове скорая столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека.