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В Новочебоксарске задержали четырех мужчин, напавших на бригаду скорой помощи

18:47, 27.05.2019
В Новочебоксарске задержали четырех мужчин, напавших на бригаду скорой помощи
Фото: realnoevremya.ru

В Новочебоксарске четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел 26 мая, сообщение о нем поступило в МВД в 18.29. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников и доставили их в отдел. Нападавшими оказались ранее судимые жители Новочебоксарска в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», передает пресс-служба МВД РФ.

По факту нападения проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Саратове скорая столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека.

Происшествия
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