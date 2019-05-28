В Лаишево вынесли приговор группе воров с «Почты России»

Фото: "Реальное время"

Под Казанью финишировал судебный процесс о кражах посылок с мобильными телефонами и планшетами с логистического центра ФГУП «Почта России». Девять человек, включая восемь экс-сотрудников ФГУП признаны виновными в хищениях на 1,4 млн рублей.



Сроки за решеткой получили лишь двое подсудимых. Ранее судимый Сергей Низамутдинов, бывший водитель погрузчика Казанского логистического центра приговорен к 2 годам колонии, бывший оператор сортировочного цеха Даниил Гордеев — к 2 годам и 1 месяцу, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Лаишевского райсуда.

В суде также отметили, что пара фигурантов дела отделались штрафами в 10-15 тысяч рублей.

4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года наказан экс-начальник смены почтовых посылок Казанского логистического центра Николай Ефременко, организатор хищений.

Напомним, воровская бригада была задержана в феврале 2018 года в ходе операции МВД РТ и службы безопасности «Почты России». В ноябре того же года силовики

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новое хищение дорогих посылок уже в Казани.

Расследование по делу второй группы привело к тому, что на днях в Татарстане по делу о взятке 5 млн рублей задержали экс-адвоката и экс-сотрудницу Госалкогольинспекции.