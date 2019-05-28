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Вахитовский суд Казани рассмотрит факт незаконной реконструкции здания XIX века на ул. Батурина

13:58, 28.05.2019
Вахитовский суд Казани рассмотрит факт незаконной реконструкции здания XIX века на ул. Батурина
Фото: okn.tatarstan.ru

Специалисты комитета РТ по охране объектов культурного наследия установили факты проведения незаконных строительных работ на объекте XIX века, расположенном в Казани по адресу ул. Батурина, д.12, сообщается на официальном портале комитета.

Собственники объекта надстроили третий этаж, в результате были утеряны декоративные элементы — центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита. Также утрачен исторический материал отделки фасада и материал крыши. Этот дом является исторически ценным градоформирующим объектом. На собственника здания составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы направлены в Вахитовский суд Казани.

Напомним, 22 мая, в день открытия фестиваля «Архитектурное наследие — 2019», в Казани снесли Арские казармы. Глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин косвенно дал понять, что не видит в судьбе Арских казарм ничего особо трагического.

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