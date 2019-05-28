Вахитовский суд Казани рассмотрит факт незаконной реконструкции здания XIX века на ул. Батурина

Специалисты комитета РТ по охране объектов культурного наследия установили факты проведения незаконных строительных работ на объекте XIX века, расположенном в Казани по адресу ул. Батурина, д.12, сообщается на официальном портале комитета.

Собственники объекта надстроили третий этаж, в результате были утеряны декоративные элементы — центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита. Также утрачен исторический материал отделки фасада и материал крыши. Этот дом является исторически ценным градоформирующим объектом. На собственника здания составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы направлены в Вахитовский суд Казани.

Напомним, 22 мая, в день открытия фестиваля «Архитектурное наследие — 2019», в Казани снесли Арские казармы. Глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин косвенно дал понять, что не видит в судьбе Арских казарм ничего особо трагического.