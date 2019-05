Вучич: в Косово задержали россиянина из миссии ООН

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK).

«Избит и задержан также один российский гражданин — Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы. Его избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию», — передает слова Вучича ТАСС.

При этом президент Сербии привел в боеготовность вооруженные силы из-за массовых задержаний сербов в Косово. Вучич подчеркнул, что спецназ косовской полиции задержал в Косово и Метохии 23 человека — сербов и бошняков.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подтвердил, что полиция Косово во вторник проводит спецоперацию. Он уточнил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.