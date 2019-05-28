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Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

11:37, 28.05.2019
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Фото: pixabay.com

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Обострение началось после того, как спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов, где преобладает преимущественно сербское население.

Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. В результате произошли уличные бои, есть пострадавшие, передает ТАСС.

В настоящее время обстановка на территории автономии остается напряженной.

Напомним, в прошлом году президент Сербии Александр Вучич попросил поддержки у российского лидера Владимира Путина в связи с ситуацией в Косово.

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