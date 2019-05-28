В Верхнеуслонском районе Татарстана начали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии

В Татарстане продолжают устанавливать «умные» счетчики электроэнергии, сейчас работы идут в Верхнеуслонском районе. Всего программа охватит 29 муниципальных районов, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Удобства для пользователей очевидны — не нужно снимать показания счетчиков, не нужно отвозить приборы на поверку. Сейчас интеллектуальные приборы учета устанавливают в частном секторе и садовых товариществах. Подобные счетчики повышают надежность и безопасность электроснабжения. Потребители смогут управлять системой через мобильное приложение.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Татарстане установят более 130 тысяч «умных» счетчиков.

К автоматизированной системе учета электроэнергии уже присоединились казанские поселки Новая Сосновка, Сухая Река и Ново-Татарская слобода. До конца года в Казани заменят более 50 тысяч приборов учета.

