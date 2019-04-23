В Татарстане до конца года установят более 130 тысяч «умных» счетчиков

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До конца 2019 года в Татарстане установят более 130 тысяч «умных» счетчиков, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

К автоматизированной системе учета электроэнергии уже присоединились казанские поселки Новая Сосновка, Сухая Река и Ново-Татарская слобода. До конца года в Казани заменят более 50 тысяч приборов учета.

«Мы проводим работы не просто по замене счетчика, мы строим измерительно-информационный комплекс, который позволит контролировать каждую точку поставки электроэнергии потребителю. Мы будем собирать аналитику, чтобы в последующем, анализируя ее более эффективно, решать вопросы реконструкции сетевого комплекса Казани», — сообщил начальник Центрального РЭС Михаил Жуков.



Ранее Минэнерго опубликовало требования к «умным» счетчикам для дома.