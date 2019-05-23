В Башкирии у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов

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Сотрудники полиции в Башкирии задержали 68-летнего пенсионера, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и пороха.

Установлено, что в одном из домов села Узянбаш Белорецкого района мужчина хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов. У него было изъяты три ружья, винтовка Мосина и около 200 патронов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что оружие является пригодным для производства выстрела.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы.

Напомним, по данным Росгвардии, у россиян имеется 150 тысяч единиц боевого стрелкового оружия, которое состоит на учете.