В четырех районах Казани отключат электричество 29 мая

В Казани в четырех районах произойдет отключение электричества в среду, 29 мая.

Света не будет в некоторых дома Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов. График отключения и адреса домов опубликованы на сайте мэрии Казани.

Уточняется, что причиной временного отключения являются плановые ремонтные работы ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани один из офисов МФЦ также на время прекратит принимать документы.