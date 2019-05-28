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В четырех районах Казани отключат электричество 29 мая

10:19, 28.05.2019
В четырех районах Казани отключат электричество 29 мая
Фото: pixabay.com

В Казани в четырех районах произойдет отключение электричества в среду, 29 мая.

Света не будет в некоторых дома Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов. График отключения и адреса домов опубликованы на сайте мэрии Казани.

Уточняется, что причиной временного отключения являются плановые ремонтные работы ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани один из офисов МФЦ также на время прекратит принимать документы.

Общество Татарстан
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