В Казани один из офисов МФЦ временно прекратит принимать документы

25 мая Приволжский офис МФЦ, который находится в Казани на ул. Авангардной, 74, не будет принимать документы, сообщает ИА «Татар-информ».

Причина неудобств — отключение электричества для проведения внеплановых работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.



«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками», — рассказал председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

