В Казани один из офисов МФЦ временно прекратит принимать документы
25 мая Приволжский офис МФЦ, который находится в Казани на ул. Авангардной, 74, не будет принимать документы, сообщает ИА «Татар-информ».
Причина неудобств — отключение электричества для проведения внеплановых работ.
Напомним, ранее сообщалось, что в России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками», — рассказал председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.
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