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Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

10:00, 28.05.2019
Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране
Фото: president.gov.ua

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «Социальный лифт». Об этом сообщается на странице команды главы государства в Facebook.

Отмечается, что абсолютно каждый гражданин Украины может присоединиться к проекту. Его главная цель — «объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране».

Создатели проекта подчеркивают, что платформа поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны. Следить за процессом отбора потенциальных работников будут рекрутинговые компании.

Напомним, ранее Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс.

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