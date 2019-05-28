Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «Социальный лифт». Об этом сообщается на странице команды главы государства в Facebook.
Отмечается, что абсолютно каждый гражданин Украины может присоединиться к проекту. Его главная цель — «объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране».
Создатели проекта подчеркивают, что платформа поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны. Следить за процессом отбора потенциальных работников будут рекрутинговые компании.
Напомним, ранее Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым