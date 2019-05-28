Штрафы за неявку в военкомат могут вырасти до 3 тысяч рублей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, которым предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат, сообщает ТАСС.

За неявку предлагается установить штраф от 500 до 3 тыс. рублей (сейчас он составляет от 100 до 500 рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны России намерено ужесточить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Планируется, что будут расширены полномочия призывных комиссий. Так, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, дважды в год во время призывных кампаний.

