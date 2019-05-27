Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России намерено ужесточить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Планируется, что будут расширены полномочия призывных комиссий. Так, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, дважды в год во время призывных кампаний, передает газета «Известия».
Также медкомиссиям дадут право оспаривать заключение гражданских медиков и направлять призывников на дополнительное обследование в госпитали. Таким образом власти страны хотят бороться с покупкой и продажей медицинских справок.
Напомним, ранее сообщалось, что в российской армии появилась новая должность.ОбществоВласть
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