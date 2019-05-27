Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России намерено ужесточить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Планируется, что будут расширены полномочия призывных комиссий. Так, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, дважды в год во время призывных кампаний, передает газета «Известия».

Также медкомиссиям дадут право оспаривать заключение гражданских медиков и направлять призывников на дополнительное обследование в госпитали. Таким образом власти страны хотят бороться с покупкой и продажей медицинских справок.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской армии появилась новая должность.