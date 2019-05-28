Российским госучреждениям запретили закупать импортное вино

С 1 июля в России начнет действовать запрет на закупку зарубежных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правительства РФ.

Документ принят «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Подчеркивается, что ограничение затронет только госзакупки, оно не распространяется на импортные вина, которые реализуются в магазинах, в сетях общественного питания.

Напомним, с начала года в России снизился спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки. Об этом говорится в исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Самым продаваемым напитком стало пиво, причем спрос на него стабильно растет. В конце минувшего года оно занимало долю в 55,4% от всего купленного алкоголя, в конце первого квартала — уже 63,2%. В апреле спрос на пиво вырос до 64,2%.

