Исследование: россияне стали экономить на дорогостоящем алкоголе

С начала года в России снизился спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки. Об этом говорится в исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Самым продаваемым напитком стало пиво, причем спрос на него стабильно растет. В конце минувшего года оно занимало долю в 55,4% от всего купленного алкоголя, в конце первого квартала — уже 63,2%. В апреле спрос на пиво вырос до 64,2%.

На втором месте находится вино. Однако спрос немного снизился: если на конец прошлого года доля вина составляла 18,3%, то в первом квартале она сократилась до 15,5%, а в апреле — до 15%, пишет «Прайм».

«Мы видим, что на фоне общего роста цен россияне стали экономить на алкоголе. Дорогих напитков — виски, коньяк — покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву», — отметил генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Спрос на водку занимает порядка 10% от общего объема. Спрос на виски сократился с 2,4% в конце прошлого года до 1,4% в этом, на коньяк — с 4,5 и до 3,5%, шампанское — с 4,1% до 1,4%.

Исследование было проведено на основе 700 тыс. чеков пользователей сервиса из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Челябинска и Новосибирска.

Ранее Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво.