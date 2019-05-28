Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке с США
России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».
По его словам, в настоящее время новая лунная гонка похожа больше не на соревнования держав, а на «гонку между республиканцами и демократами на Капитолии».
«Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет», — подчеркнул глава госкорпорации.
Также Рогозин отметил, что «лучше делать дольше, но дешевле».
Напомним, ранее Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны.ОбществоВласть
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