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Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке с США

06:00, 28.05.2019
Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке с США
Фото: kremlin.ru

России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время новая лунная гонка похожа больше не на соревнования держав, а на «гонку между республиканцами и демократами на Капитолии».

«Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет», — подчеркнул глава госкорпорации.

Также Рогозин отметил, что «лучше делать дольше, но дешевле».

Напомним, ранее Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны.

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