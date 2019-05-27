В Австрии сменят канцлера после вынесения вотума недоверия правительству страны
Президент Австрии Александер ван дер Беллен завтра отправит правительство и канцлера Себастьяна Курца в отставку.
По данным Kronen Zeitung, временным канцлером станет министр финансов Австрии Хартфиг Легер. Завтра же он примет участие в неформальном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.
Ранее сегодня Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страны и канцлеру Себастьяну Курцу. Это связано с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.ОбществоВласть
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