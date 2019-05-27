Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу

17:30, 27.05.2019
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу
Фото: realnoevremya.ru

Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страну и канцлеру Себастьяну Курцу.

Это связано с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с россиянкой.

На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ называют ее племянницей одного из российских олигархов. Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров