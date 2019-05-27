Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу
Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страну и канцлеру Себастьяну Курцу.
Это связано с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с россиянкой.
На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ называют ее племянницей одного из российских олигархов. Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым