Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу

Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страну и канцлеру Себастьяну Курцу.

Это связано с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с россиянкой.

На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ называют ее племянницей одного из российских олигархов. Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».