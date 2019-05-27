Украина потребовала от России назвать дату возврата участников конфликта в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины подготовило ноту для российского МИД , в которой запросило информацию о времени и месте возвращения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Также Киев обратится к министрам иностранных дел других стран, чтобы они оказали воздействие на Россию по поводу возвращения моряков, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на замглавы МИД Украины Елену Зеркаль.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял сторону Киева и обязал Москву снять арест с украинских кораблей и 24 моряков, обвиняемых в попытке незаконно пересечь российскую границу. В РФ уже заявили, что гамбургский трибунал не имеет достаточной юрисдикции.