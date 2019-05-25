Гаага потребовала освобождения украинских моряков, арестованных после «Керченского инцидента»
Международный трибунал по морскому праву в Гааге потребовал от России освободить украинские суда и моряков, арестованных по делу о незаконном пересечении российской границы.
Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён, передает «РИА Новости».
В то же время трибунал не стал требовать от России прекратить само уголовное дело.
Напомним, что российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных корабля Украины, на которых находились 24 военнослужащих. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы по предварительному сговору.Общество
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